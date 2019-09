Toch enigszins onverwacht wist Sebastian Vettel zondag de Grand Prix van Singapore te winnen. De Ferrari-coureur vertrok vanaf de derde positie, maar wist met een sterke tactische keuze de race naar zijn hand te zetten.

Vettel reed tot zijn enige pitstop op de derde positie, maar hij ging als eerste van de coureurs in de top 6 naar de pits voor zijn bandenwissel. Dat bleek uiteindelijk een gouden zet te zijn. Teamgenoot en leider Charles Leclerc kwam een ronde later naar de pits, maar zag Vettel aan zich voorbijkomen. De viervoudig wereldkampioen ging daarna niet meer in de fout en pakte zege 53 uit zijn carrière.

Het binnenhalen van de zege had Vettel te danken aan een geweldige eerste ronde op zijn nieuwe, harde banden. In een bijna foutloze ronde maakte de Duitser een achterstand van zo'n vier seconden ongedaan.