Kabinet wil ondanks stikstofproblemen Nederlandse Grand Prix redden

De stikstofproblematiek in Nederland werpt donkere wolken over de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Minister Bruno Bruins (Sport) hoopt dat de wedstrijd niet in gevaar komt door maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Ecologen zijn van mening dat het stikstofoverschot het grootste probleem is van de Nederlandse natuur, waar zowel de natuur als de mens last van heeft. Daarom is er een speciale commissie in het leven geroepen om te kijken hoe de uitstoot van stikstof beperkt kan worden. Woensdag presenteert deze commissie haar bevindingen, evenals manieren om de hoeveelheid stikstof terug te kunnen dringen.

De gevolgen van de bevindingen van de commissie kunnen groot zijn. Zo wordt er al gesproken over het verlagen van de maximum snelheid op verschillende snelwegen, terwijl er ook gevolgen kunnen zijn voor bouwprojecten en bijvoorbeeld Schiphol. In een ongunstig geval zou zelfs de Nederlandse Grand Prix gevaar kunnen lopen, als het organiseren van die race aantoonbaar slecht is voor de hoeveelheid stikstof.

Kabinet wil ervoor zorgen dat race plaatsvindt

Bruins was vanochtend te gast in het programma WNL op Zondag en daar vertelde hij te hopen dat een stikstofbesluit geen gevolgen heeft op de toekomst van de Nederlandse Grand Prix. Samen met het kabinet wil hij ervoor zorgen dat de race hoe dan ook gereden kan worden. "Daar kijk heel Nederland naar uit", vertelde de minister daarover. Hij gaf tevens aan dat hij met bijzondere belangstelling naar de situatie kijkt. "Op Zandvoort krijgen ze hier hartkloppingen van."

Voorafgaand aan de Nederlandse Grand Prix zal er nog druk gewerkt worden. De spoorverbinding naar Zandvoort zal een upgrade krijgen, terwijl ook op het circuit zelf de nodige verbouwingen zullen plaatsvinden. Bruins vertelde tevens dat er nog allerlei vergunningen aangevraagd en verleend moeten worden.