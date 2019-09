FIA gaat overtreden track limits Parabolica harder aanpakken

De FIA gaat tijdens de derde vrije training, kwalificatie en race op Monza strikt letten op de track limits in de Parabolica. Als een coureur daar buiten de baan gaat, worden de betreffende en volgende rondetijd ongeldig verklaard.

In het verleden werden coureurs door het gebrek aan uitloopstroken langs de Parabolica ontmoedigd om van de baan te gaan. Jarenlang lag er grind direct naast de ideale lijn, maar in de afgelopen jaren is er een strook asfalt direct naast de baan gelegd. Dat kan voor coureurs uitnodigend zijn om de grens op te zoeken en daar ook overheen te gaan, omdat ze uit kunnen wijken naar de uitloopstrook.

Twee rondetijden geannuleerd bij overschrijden track limits

Lando Norris was in de vrije trainingen van vrijdag een van de coureurs die daarvoor op de vingers werd getikt door de FIA. Via de boordradio bracht McLaren hem het bericht dat hij binnen de lijntjes moest gaan kleuren. Het blijkt de manier te zijn waarop de FIA het hele weekend zal gaan oordelen over zaken rond de track limits in de Parabolica, zo kondigde wedstrijdleider Michael Masi aan.

"Een rondetijd die tijdens de trainingen of de race gereden wordt door de baan aan de buitenkant van bocht 11 te verlaten (met vier wielen over de witte lijn aan de rand van de baan), zal tot gevolg hebben dat die rondetijd en de rondetijd van de volgende ronde ongeldig verklaard worden door de stewards."

Het annuleren van de tweede rondetijd is volgens de FIA nodig om coureurs te ontmoedigen in hun out lap al wijd te gaan in de Parabolica, waarmee ze meer snelheid mee zouden kunnen nemen richting hun vliegende ronde. Om de coureurs te ontmoedigen, ligt er in de Parabolica een zogenaamde sausage kerb. Deze kerbstone veroorzaakte echter grote problemen in de Formule 3-race van zaterdagochtend.