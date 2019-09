F1-kalender voor 2020 lijkt nu compleet

Gisteren aan het einde van de middag werd bekend gemaakt door de Formule 1 dat de Grand Prix van Spanje ook in 2020 op de kalender zal blijven staan. Het is de Spanjaarden dus uiteindelijk gelukt om een nieuwe overeenkomst de tekenen. Hiermee begint de kalender voor 2020 vorm te krijgen.

De Grand Prix van Australië in Melbourne Park is opnieuw de seizoensopener van het komende Formule 1-seizoen. Op zondag 15 maart wordt er na de winterstop weer geracet in Australië. In Australië wordt een dubbele mijlpaal gevierd. Het is niet alleen de 25e keer dat er in Melbourne wordt gereden; het is bovendien het zeventigste Formule 1-seizoen.

Waarschijnlijk 22 races op de kalender

De promotor van de Grand Prix van Spanje heeft gisteren een nieuw contract ondertekend. Dit betekent dat de Grand Prix van Duitsland volgend jaar niet meer op de kalender staat. Er waren twijfels over de toekomst van de races in Italië en Mexico, maar beiden lijken volgend jaar gewoon op de kalender te staan. De promotor van de Italiaanse en de organisatie hebben de financiële voorwaarden al met de F1 besproken, maar een formele verlenging moet nog worden aangekondigd. De aankondiging zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden vóór de Italiaanse Grand Prix op 8 september.

De toekomst voor de Mexicaanse Grand Prix is nog niet helemaal zeker. De promotors en de organisatoren moeten nog een formele aankondiging doen over de toekomst na 2019, hoewel bij het begin van de zomerstop een verklaring werd uitgebracht door de organisatie waarin stond dat de Mexicaanse Grand Prix ook volgend jaar door zal gaan.

Naast de twee nieuwe races in Nederland en Vietnam heeft Silverstone een nieuwe overeenkomst gesloten om de aankomende vijf jaar door te gaan als gastheer van de Britse Grand Prix. Hiermee ziet het ernaar uit dat de wens van Liberty om de kalender uit te breiden, in vervulling zal gaan door met 22 Grands Prix in één seizoen het langste seizoen ooit te creëren.