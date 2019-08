De race start pas over een paar uur, maar dat is geen probleem voor deze marshals in bocht elf. Al dansend warmen ze het publiek alvast op voor de Formule 1-race, die om 15.10 uur van start gaat.

De marshals in Hongarije zorgen vaker voor mooie beelden. Vorig jaar dansten de vlaggenmannen er op los in de cooldown-ronde en ook dit jaar hebben ze dus al van zich laten zien en horen.

Vorig jaar na de Grand Prix: