De langst dienende teambaas in de Formule 1 is op Silverstone eindelijk weer een keertje van de partij: Frank Williams kan dit weekend eindelijk weer eens in levende lijve zijn eigen team aan het werk zien.

Williams, die zich al jarenlang in een rolstoel voortbeweegt door een dwarslaesie, was eerder dit jaar nog flink ziek door een longontsteking, maar daarvan is hij inmiddels weer hersteld. Tijdens de Britse Grand Prix, de thuisrace van Williams, kijkt hij eindelijk weer eens toe naar de toch ietwat moeizame verrichtingen van zijn team.

Eerder dit weekend werd hij echter al getrakteerd op een mooie verrassing. Williams mocht tijdens een demonstratierun een ronde meerijden met Lewis Hamilton, iets wat hem duidelijk goed beviel zoals op de onderstaande beelden te zien is.