Tweestopper snelste strategie volgens Pirelli, eenstopper vrijwel uitgesloten

De Grand Prix van Groot-Brittannië zal volgens Pirelli geen race worden waarbij het hele veld eenvoudig een eenstopper kan doen. De bandenleverancier denkt dat het vrijwel uitgesloten is om de race met maar een pitstop uit te kunnen rijden.

Voorafgaand aan iedere race brengt Pirelli een prognose uit van wat op papier de best mogelijke strategie is. Meestal zijn de verschillen tussen strategieën klein en zijn de eenstoppers om en nabij het snelste, maar op Silverstone lijkt dat volledig anders te zijn. De race uitrijden met een pitstop is volgens Pirelli zo goed als onmogelijk.

Twee- en driestoppers sneller dan een pitstop

De snelste strategie uit de data van Pirelli is het twee keer naar de pits komen voor nieuwe banden. De coureurs die de race op softs aanvangen, zoals beide Ferrari's, worden na 13 ronden in de pits verwacht om een nieuw setje softs te halen, terwijl ze in ronde 26 nogmaals naar binnen komen om de harde banden onder hun auto te laten monteren.

De coureurs die op mediums zullen vertrekken worden rond ronde 15 in de pits verwacht, waarna ze 13 ronden op softs zullen afleggen en voor het restant van de race hards onder hun auto laten schroeven. Dat Pirelli weinig vertrouwen heeft in een eenstopper, blijkt wel uit het feit dat zelfs een strategie met drie stops als sneller gezien wordt. Die coureur start met 8 ronden op softs, om daarna nog twee stints van elf ronden op softs te rijden en te eindigen op harde banden.

Een andere optie die volgens Pirelli goed had kunnen werken, is een tweestopper met twee stints op de harde banden. "Het probleem is echter dat geen enkele coureur meer dan een setje harde banden beschikbaar heeft", vertelde de bandenleverancier daarover.