Lewis Hamilton baalt van kwalificatie: "Uiteindelijk niet goed genoeg"

Lewis Hamilton moest vandaag voor het eerst sinds 2014 zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot op Silverstone. De Britse publiekslieveling kwam uiteindelijk zes duizendsten tekort voor zijn zevende pole position voor zijn thuisrace. Hamilton bleefde een enorm overstuurmoment in Brooklands tijdens zijn eerste run, waarmee hij uiteindelijk twee tienden moest toegeven op Valtteri Bottas en kwam dus ondanks een betere tweede run niet aan de tijd van zijn teamgenoot.

Hamilton was echter sportief na het verlies in de kwalificatie: "Allereerst felicitaties aan Valtteri, hij heeft geweldig werk geleverd dit weekend. Mijn kwalificatie was uiteindelijk niet goed genoeg, we hebben de hele sessie hard gewerkt, maar het viel niet onze kant op. We moesten de ronde in Q2 laten lopen, waardoor we een kans mistten om de auto echt aan de tand te voelen. Daardoor maakte ik in Q3 een fout in mijn eerste run en was mijn tweede ronde gewoon niet goed genoeg."

Hamilton pepte zichzelf en het publiek echter op voor de race van morgen: "Vandaag een knappe prestatie van Valtteri, maar we hebben nog een lange race voor de boeg en we hebben hier natuurlijk een geweldig publiek. Dit is de beste Grand Prix van het jaar en het komt echt door de energie van de mensen. Dit circuit heeft een geweldige layout, maar zonder de fans is het niks. Daarom hebben we de beste fans hier in Engeland."