Bratches: "Britse Grand Prix in hetzelfde rijtje als Wimbledon en Masters"

Silverstone blijft nog tot 2024 op de kalender van de Formule 1 staan. Commercieel directeur Sean Bratches van de F1 stelt dat het noodzakelijk was voor de sport om de race te behouden, omdat het tot de grootste sportevenementen ter wereld behoort.

Het contract tussen de Formule 1 en Silverstone zou oorspronkelijk na de editie van komend weekend aflopen. Woensdag kwam echter eindelijk het verlossende woord dat Silverstone en de sport een contractverlenging van vijf jaar overeengekomen zijn. Volgens Bratches is het evenement een van de beste en was het belangrijk om het erfgoed van de sport te bewaren.

"Silverstone zit in het pantheon van de Formule 1 als een van de grote races. In het golf heb je evenementen zoals de Masters of het Brits Open, in tennis heb je Wimbledon en Silverstone is een race die in die categorie valt. Het heeft een enorm erfgoed in de Formule 1 en we wilden dat absoluut behouden. Ik denk dat Silverstone een van de beste locaties is dat de Grand Prix-kalender verrijkt. Het resoneert bij de fans, is enorm populair bij de teams en coureurs en laat onze sport op de beste manier zien."

Liberty zoekt balans tussen historische en nieuwe races

In de afgelopen jaren leken evenementen met veel historie even niet zo belangrijk te zijn. Races als Abu Dhabi, Singapore, Bakoe en Vietnam kregen de prioriteit boven races als Spanje, Duitsland, Monza en Mexico, wiens contracten ook na het lopende seizoen aflopen. Volgens Bratches heeft Liberty Media het verlangen om klassieke circuits te behouden, terwijl er ook nieuwe circuits bij komen.

"Een van de dingen waar we altijd al kennis over hadden is dat de Formule 1 een sport is die haar erfgoed diep koestert en dat het voor ons belangrijk is om dat zoveel mogelijk te beschermen. In de afgelopen twee jaar hebben we overeenkomsten gesloten met veel van de grote, historische circuits in onze sport. We hebben deals gesloten met Spa en Suzuka, een overeenkomst voor lange termijn met Monaco."

"We zitten in een erg constructieve dialoog met Monza op dit moment. Het is spannend om nieuwe circuits aan te dragen en het is altijd goed dat er mensen en locaties aan tafel willen zitten. Er zijn een aantal partijen die de Formule 1 naar hun territorium willen brengen en we onderzoeken meerdere opties wat dat betreft. Zo'n dynamiek is goed voor de sport en de fans."