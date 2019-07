Alfa Romeo wil na eerste dubbele puntenfinish gevecht aangaan met McLaren

Alfa Romeo beleefde met Kimi Raikkonen een uitstekende seizoensstart en stond na drie races zelfs vierde in het constructeurskampioenschap en op een zesde plaats bij de coureurs. Daarna verbeterde de rest van het middenveld hun auto's echter significant en bleef Alfa Romeo drie races puntloos. In Frankrijk kon het team zich echter weer vooraan in het middenveld melden en harkte Kimi de zevende plaats binnen en in Oostenrijk was het team na McLaren het beste van het middenveld en haalde ook Antonio Giovinazzi zijn eerste punt in de Formule 1.

Teambaas Frederic Vasseur hoopt echter dat Alfa na de komende updates ook kan strijden met McLaren, zo meldde hij aan Motorsport.com: "We hebben een goede stap vooruit gemaakt de laatste twee of drie races. We moeten nog een stap maken om met de McLaren's te kunnen vechten, maar dat is wel ons volgende doel. De laatste races waren zij iets sterker, maar er komen bij ons nog een paar goede updates aan. Voor Silverstone hebben we een pakket aan updates en ook in Duitsland en Hongarije zullen we wat verbeteringen meenemen. Desondanks blijven we realistisch; iedereen is keihard aan het pushen en we weten dat de concurrentie niet stil zit."

Vasseur was ook tevreden over de persoonlijke ontwikkeling van Antonio Giovinazzi: "De laatste races waren de kwalificaties al goed en matchte hij Kimi. De races waren echter een ander verhaal, dus het was belangrijk dat hij zondag zijn eerste punt scoorde. Hij heeft een goede race gereden en krijgt nu tenminste niet meer iedere keer de vraag, wanneer hij eindelijk punten gaat scoren. Dit was een belangrijke stap in zijn seizoen."