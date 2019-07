Ross Brawn: "Honda-zege geeft McLaren stof tot nadenken"

Hoewel McLaren haar samenwerking met Honda tussen 2015 en 2017 het liefst zo snel mogelijk zal willen vergeten, denkt Ross Brawn dat het team zich toch nog eens achter de oren gekrabd, nadat het Red Bull vorige week zag winnen met een motor van haar voormalige motorenpartner. De technisch directeur van de Formule 1 ziet echter ook dat het team uit Woking de weg naar boven weer heeft ingezet, na de overstap naar Renault-motoren, maar denkt dat de Red Bull-zege van afgelopen zondag zorgde voor een domper op de feestvreugde.

"Het team heeft de weg omhoog gevonden en is topfavoriet voor het binnenhalen van de vierde plek in het constructeurskampioenschap, dat het maximale lijkt wat 'normale' teams kunnen bereiken," vertelde Brawn aan MotorsportWeek. "Ik weet echter zeker dat de zege van Red Bull hen stof tot nadenken gaf, ondanks dat ze nu met 20 punten voorsprong de vierde plek in handen hebben."

Brawn was echter ook bijzonder positief over het rijderspaar van McLaren: "Lando vind ik op dit moment het meest indrukwekkend van de drie rookies. Hij is al vier keer in de punten gefinished, maar is ook keer op keer sterk in de kwalificatie. Carlos Sainz heeft zijn waarde in de Formule 1 ook al bewezen, maar reed zondag waarschijnlijk een van zijn beste races door van plek 18 naar 8 te rijden in een race zonder uitvallers."

"Het is duidelijk dat het team vooruitgang geboekt heeft, want het heeft nu al 20 punten meer dan in 2017 en hoeft nog maar 10 punten te halen om het totaal van vorig jaar te evenaren. Na enkele teleurstellende jaren, kunnen ze nu dus keer op keer goede resultaten overleggen," besloot Brawn. De weg naar de echte top is echter nog lang, hoewel Lando Norris zesde werd, eindigde hij op bijna een ronde achterstand van de coureur die als vijfde geclassificeerd werd, Lewis Hamilton.