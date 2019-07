FIA-wedstrijdleider Michael Masi inspecteert situatie in Zandvoort

Afgelopen weekend kregen veel Nederlandse fans het Spaans benauwd nadat Olav Mol tijdens een uitzending van Ziggo Sport aangaf dat Zandvoort op de voorlopige F1 kalender van 2020 met een sterretje zal staan. Het zou afhangen van de goedkeuring en inspectie van het circuit in de duinen door de FIA.

Berichtgeving Ziggo Sport suggestief

Circuit Zandvoort CEO Robert van Overdijk gaf gisteren aan dat hij de berichtgeving van Ziggo suggestief vond. Het is vrijwel bij alle circuits die nieuw op de kalender komen dat de FIA het circuit eerst moet goedkeuren voor de race daadwerkelijk doorgaat.

Dat de FIA een flinke vinger in de pap wil houden bij deze circuits mag duidelijk zijn, zeker gezien het verleden waarbij er enkele circuits alsnog van de kalender gehaald moesten worden. Daarom is de FIA ook zeer nauw betrokken bij het proces in Zandvoort, om het circuit in de duinen te ondersteunen en begeleiden waar nodig.

FIA wedstrijdleider Michael Masi inspecteert Circuit Zandvoort

Voorheen deed Charlie Whiting deze circuitinspecties. De eerste twee inspecties in Zandvoort zijn ook onder zijn leiding gebeurd, maar na zijn overlijden enkele dagen voor het F1 seizoen van 2019 begon heeft de nieuwe FIA-wedstrijdleider Michael Masi zijn taken overgenomen. Masi was eerder deze week, maandag en dinsdag, in de kustplaats voor overleg zo kan GPToday.net melden.

In een brief die is ingezien door onze redactie blijkt dat naast Masi ook de KNAF, FOM, Gemeente Zandvoort en Studio Dromo aanwezig te zijn geweest. De circuitinspectie die gisteren heeft plaatsgevonden duurde 4 uur waarbij alle details zijn besproken om de laatste hand te leggen aan het ontwerp van het circuit. De circuitcommissie van de FIA zal het definitieve ontwerp (de aanpassingen) eind augustus opnieuw bekijken, waardoor er genoeg tijd is voor Circuit Zandvoort om met de werkzaamheden te beginnen. Die werkzaamheden zullen in november 2019 van start gaan.

De aanwezigen waren onder de indruk van de ondersteuning die de FIA biedt aan alle betrokken partijen en meedenkt in het hele proces. Ook Michael Masi wordt gezien als een zeer professionele man die goed kan samenwerken en denkt in oplossingen om de show in de F1 te vergroten.