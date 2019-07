Hülkenberg niet onder de indruk: "Verwachtte meer van de McLarens"

McLaren was in Frankrijk duidelijk het sterkste team in de middenmoot, maar veel indruk maakte dat niet op Nico Hülkenberg. De Renault-coureur verwachtte qua snelheid in de race meer van het Britse team.

Op Paul Ricard liet McLaren op de vrijdag al prima snelheid zien en dat leidde ertoe dat Renault zich volgens Hülkenberg zorgen maakte over de rest van het weekend. Het team uit Woking was ook sterk in de kwalificatie, maar Hülkenberg zag dat Renault in de race behoorlijk in de buurt zat, omdat beide geel-zwarte bolides voor Lando Norris over de meet kwamen.

"We hebben een van hen verslagen en Carlos lag niet eens zo ver op ons voor. Het verschil was maar een paar seconden", vertelde Hülkenberg na de race. "Kijkend naar de snelheid op vrijdag maakten we ons meer zorgen over of we het gevecht aan konden gaan. Dat lukte ons echter in de race, dus ik had eigenlijk iets meer van ze verwacht."

Inhalen onmogelijk in Frankrijk volgens Hülkenberg

Hülkenberg pakte uiteindelijk de achtste positie in Frankrijk, nadat teamgenoot Daniel Ricciardo twee tijdstraffen kreeg na de race. De Duitser zat vrijwel de hele race klem achter Kimi Raikkonen en dat heeft hem beperkt in de mogelijkheden die hij had tijdens de race. "Er was veel verkeer vandaag. Ik keek de hele race naar de versnellingsbak van een Alfa Romeo. Ik was sneller dan Kimi, maar kwam een paar tienden tekort om erlangs te kunnen."

"Zelfs met DRS was het lastig. De Alfa was sterk bij het uitkomen van de bochten en het effect van de aerodynamica was hier heel sterk met de vele bochten in derde en vierde versnelling. Het is terug te leiden naar de kwalificatie. Als je daar posities laat liggen en van achteren moet komen, is het meestal erg lastig, tenzij je geluk hebt met een safety car of iets dergelijks."