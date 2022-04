Viscaal pakt podium bij debuut op Paul Ricard

Bent Viscaal mocht bij zijn endurance-debuut in de Europese Le Mans Series meteen de champagnefles ontkurken. De coureur uit Albergen finishte met zijn Portugese team Algarve Pro Racing als tweede tijdens de openingsrace op het Franse circuit van Paul Ricard. De voormalig F2-coureur deelde het stuur van zijn LMP2-bolide met de Duitse Sophia Floersch in de vier uur durende wedstrijd. De race werd gewonnen door Prema Racing en Panis Racing kwam als derde over de meet.

Het seizoen in de ELMS telt zes evenementen. Alle races duren 4 uur. Het volgende evenement is op Imola in het weekend van 15 mei.