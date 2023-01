Nederlands duo Kremer-De Bois valt uit na brand

Dit weekend is in Saoedi-Arabië de legendarische Dakar Rally weer van start gegaan. In de Saoedische duinen is er in het eerste weekend weer genoeg gebeurt. Er staan weer veel Nederlanders aan de start van de rally en voor één duo zit het avontuur er na één etappe alweer op.

Gisteren werd namelijk de eerste etappe verreden in Saoedi-Arabië. Het team van de gebroeders Coronel zet dit jaar twee Century's in. Voor de zusterauto van Michel Kremer en navigator Thomas de Bois is het avontuur al snel ten einde gekomen. In de eerste special vloog de Century namelijk in de brand en vielen de mannen uit, Kremer en de Bois kwamen ongedeerd uit het wrak.