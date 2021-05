Organisatie Dakar Rally onthult route voor editie van 2022

De organisatie van de Dakar Rally heeft de route voor de komende uitvoering gepresenteerd. De 44ste editie van het evenement vindt voor de derde opeenvolgende keer plaats in Saoedi-Arabië en begint op 2 januari in Ha'il. Op 8 januari is er een rustdag in hoofdstad Riyadh en op 14 januari eindigt de rally aan de kust bij Jeddah, wat dit jaar de start- en finishplaats was. Aan het einde van de Dakar Rally 2022 hebben de deelnemers meer dan 8.000 kilometer afgelegd.

Zo ziet de route voor Dakar 2022 eruit: