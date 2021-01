Broers Coronel sluipenderwijs in top 30 aanbeland

De vijfde etappe van de Dakar 2021 was bepaald geen kattenpis, ook niet voor Tim en Tom Coronel. Ondanks een reeks aan kleine probleempjes sloop de tweeling de top 30 van het algemeen klassement binnen. In de daguitslag waren ze met de 34ste tijd de beste Nederlanders, 24 seconden voor Erik van Loon.

Op het eerste gezicht was de etappe van 456 km een wat mindere dag voor de broers Coronel, die uitgerekend voor deze toch knap serieuze etappe besloten om van plaats te wisselen: Tom aan het stuur, Tim met het roadbook in handen. Dat was voor beiden even wennen. Tim Coronel: "In het begin zat heel veel en moeilijk navigatiewerk. Ik kon het bijna niet bijhouden. We hebben een paar keer verkeerd gezeten, maar we hebben ook elke keer weer snel het goede pad gevonden."

Tom: "Ik heb het super naar mijn zin gehad. Ik had deze Dakar nog niet gereden en ken de auto ook niet zo goed als Tim wat dat betreft, maar ik heb zelfs een stukje in de duinen gereden. Tot we vast kwamen te zitten. Toen heb ik hem maar weer teruggegeven aan Tim."

De duinen waren al niet de gemakkelijkste, maar wat het nog lastiger maakte was dat het gas van The Beast bleef hangen. "Vanaf een kilometer of tien al", vertelt Tom Coronel. "Dat was echt niet fijn, want hij draait dan hoge toeren en schakelen gaat ook niet goed. In het laatste stuk duinen konden we alleen nog maar in de tweede versnelling, want op-of terugschakelen ging niet. Daardoor reed Tim ook nog een keer vast, op een van de laatste duinen. Daar sloeg ook de pneumatische krik nog vast, dus ja: ik ben blij dat we er zijn. En zeker ook dat we er voor het donker zijn."