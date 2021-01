Pech staat top drie-notering voor Van Loon in de weg

De voorzichtigheid waarmee Erik van Loon en Sébastien Delaunay besluiten om de vijfde etappe te rijden, lijkt te lonen. Zij zijn op weg naar een tijd in de top drie, tot zij van het pad worden gedrukt door een motorrijder en lek rijden. Vanaf dat moment stapelt de pech zich op en verliest Van Loon meer dan een uur.

"Het ging zo goed", vertelt Van Loon. "Het belangrijkste voor ons was om niet lek te rijden vandaag. Daar waren Sébastien en ik mee bezig, dat loonde zich. We noteerden de tweede tijd na ruim 200 kilometer en er leek niets aan de hand. Daarna komen we bij een motorrijder aan die weigert om aan de kant te gaan en ons van het pad drukt. Daardoor rijden we lek, maar de velg wilde niet van de hub af, dus ik reed een rondje zonder wielmoeren en het wiel komt los. Later rijden we opnieuw lek, maar er is een moer die niet los gaat omdat de bout beschadigd is. Daar zijn we ruim een half uur mee bezig geweest. Daarna leek het weer goed te gaan."

De pech is echter nog niet voorbij voor Van Loon. "Twintig kilometer voor de finish gaat er een aandrijfas kapot en hebben we een klein brandje rechtsachter. Het brandje was snel geblust, maar de as wilde niet los. Opnieuw aan het kappen en eindelijk kwam hij los. Wat een drama, we verliezen meer dan een uur en twintig minuten terwijl dat eigenlijk nergens voor nodig is. We hebben niks verkeerd gedaan en worden toch gestraft. Hopelijk gaat het morgen beter, maar we moeten van ver komen."