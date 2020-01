Brabec neemt ruime voorsprong bij motoren met zege in derde etappe

Ricky Brabec is de nieuwe leider in de Dakar Rally bij de motoren. De Amerikaan van Honda was bijna zes minuten sneller dan nummer 2 Jose Ignacio Cornejo Florimo en nam daarmee ruim de leiding over in het algemeen klassement.

De etappe van dinsdag, waarbij de rijders startten en finishten in Neom, telde een klassementsproef van 427 kilometer. Sam Sunderland begon de dag als leider in het algemeen klassement, maar die positie kon hij niet waarmaken. De KTM-rijder eindigde op de veertiende plaats en gaf 21 minuten toe op winnaar Brabec. De fabrieksrijder van Honda was een klasse apart.

Hij had 3 uur, 29 minuten en 31 seconden nodig voor de klassementsproef en daarmee was hij 5 minuten en 56 seconden sneller dan teamgenoot Cornejo Florimo, die de tweede tijd reed. Kevin Benavides completeerde achter zijn Honda-makkers de top 3, maar zijn achterstand bedroeg al ruim zeven minuten. KTM-rijders Matthias Walkner en Toby Price completeerden de top 5.

In het algemeen klassement is Brabec nu ook de nieuwe leider. Na drie etappes heeft hij vier minuten voorsprong op Benavides, terwijl Walkner op zes minuten volgt. Op meer dan elf minuten van leider Price volgen Barreda Bort, Cornejo Florimo en Price. Sunderland staat na zijn tegenvallende etappe slechts op de negende plaats met 17 minuten achterstand.

Twee Nederlandse uitvallers

Voor de Nederlandse motor-deelnemers was de derde etappe geen groot succes. Wederom was Paul Spierings de sterkste van de Nederlanders. Hij gaf op de 27ste positie een halfuur toe op winnaar Brabec. In het algemeen klassement klom hij naar de 32ste plaats. Van twee Nederlanders is duidelijk dat ze de finish vandaag niet halen: Olaf Harmsen en Martien Jimmink gingen in afzonderlijke incidenten onderuit en werden door het medische team van de route gehaald.

Uitslag derde etappe Dakar - motoren

Rijder Merk Tijd 1 Ricky Brabec Honda 3:29.31 2 Juan Ignacio Cornejo Florimo Honda + 5.56 3 Kevin Benavides Honda + 7.22 4 Matthias Walkner KTM + 8.13 5 Toby Price KTM + 8.35 27 Paul Spierings Husqvarna + 29.44

Algemeen klassement Dakar - motoren