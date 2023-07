Een van de grootste successen van Jos Verstappen naast Le Mans-overwinning en twee podia in de Formule 1 was toch wel zijn zege in de A1GP, een competitie met snelle formule-auto's in een competitie tussen landenteams.

De vader van Max Verstappen won in Zuid-Afrika in 2006 voor Nederland. Na het seizoen 2008-2009 is de klasse opgeheven.

Hieronder de volledige race die Jos Verstappen won in Durban