Toyota pakt dubbelslag bij 24 uur van Le Mans, ook Nederlands succes

Na 2018, 2019 en 2020 heeft Toyota Gazoo Racing opnieuw de 24 uur van Le Mans gewonnen met een één-twee in de nieuwe hypercars. De nummer #7 wagen van de Japanse fabrikant met Kamui Kobayashi, Mike Conway en Jose Maria Lopez bleef de andere Toyota met #8 ruimschoots voor met Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Kazuki Nakajima in de gelederen.

Nederlands succes

Robin Frijns, rijdend voor Team WRT, wint op het allerlaatste moment met zijn teamgenoten de LMP2-klasse. Tot een paar minuten voor het einde reed de andere WRT nog aan kop totdat de wagen plotseling stil viel.

Racing Team Nederland scoorde een podium in de Pro/Am-divisie van de LMP2-klasse met een knappe tweede plaats. De formatie kende veel problemen voor en tijdens de race. Met dit resultaat neemt het team in deze klasse de leiding over in het World Endurance Championship.