Larry ten Voorde doet goede zaken met tweede plaats voor concurrent Evans

Tussen al het F3 -en F1-geweld was er zondagmiddag de vierde ronde van de Porsche Supercup in Hongarije. Kampioenschapsleider en titelverdediger Larry ten Voorde werd tweede voor titelconcurrent Jaxon Evans. Daarmee loopt de Nederlander drie punten uit in de rangschikking. Ten Voorde heeft nu 87 punten en Evans 72.



De wedstrijd op de Hungoaring werd zeer verrassend gewonnen door Marvin Klein. De Fransman viel in voor Steven Palette bij het team van CLRT.



Er zijn in totaal nog 75 punten te verdienen met nog drie rondes te gaan. De volgende halte is Spa-Francorchamps op 29 augustus. Een week later reist de Porsche Supercup af naar Zandvoort. De week weer daarna is de slotrace op Monza in Italië.