Formule E stelt introductie Gen2 EVO-auto een jaar uit

De Formule E voelt ook de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en heeft de voor volgend seizoen gepland staande introductie van de nieuwe bolide een jaar uitgesteld. De nieuwe Gen2 EVO-auto zal nu in de jaargang 2021/2022 voor het eerst zijn opwachting maken. Dit maakt onderdeel uit van een pakket kostenbesparende maatregelen.

De World Motor Sport Council van de internationale autosportbond FIA heeft het uitstel al goedgekeurd. FIA-voorzitter Jean Todt: "In deze moeilijke tijden is het aanpassen van de kostenstructuur in de autosport een prioriteit om de levensvatbaarheid van een serie te waarborgen. Wat dat betreft passen deze maatregelen naadloos in de discussies die de FIA met andere klasses voert en daarom steun ik de stappen die de Formule E zet."

Formule E-baas Alejandro Agag vult aan: "In deze uitdagende fase hebben we voor een flexibele aanpak gekozen. Niet alleen met het snelle en verstandige besluit om het lopende seizoen op te schorten, maar ook door nu maatregelen door te voeren om de ontwikkelingskosten voor de teams te reduceren. Daarbij hebben we naar de feedback van teams en fabrikanten geluisterd en nauw samengewerkt met de FIA."

"Zodoende hebben we de verwachte ontwikkelingskosten ongeveer gehalveerd. Dit was een noodzakelijke stap om de kosten te beteugelen, gezien de gezondheidscrisis en het economische klimaat."