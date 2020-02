Ma Qinghua bij aankomst in Mexico 14 dagen in quarantaine geplaatst

Formule E-coureur Ma Qinghua is bij aankomst in Mexico voor 14 dagen in quarantaine geplaatst. Op die manier wil de uit China afkomstige coureur zorgen wegnemen rond het mogelijk verspreiden van het coronavirus.

Over anderhalve week, op 15 februari, staat in Mexico-Stad de vierde race van het Formule E-seizoen op het programma. Het Autodromo Hermanos Rodriguez is wederom de gastheer voor de race. Twee weken voor aanvang van het raceweekend meldde Ma zich al in Mexico. Hij zal voorafgaand aan de race twee weken in quarantaine doorbrengen.

Dat doet Ma volgens zijn team, NIO 333, om 'op een verantwoordelijke manier richting het kampioenschap en het bij de Formule E betrokken personeel' te handelen. De aanleiding daarvoor is het coronavirus, dat zijn oorsprong vindt in Ma's thuisland China. De ziekte wordt door de World Health Organisation (WHO) aangemerkt als een internationale noodtoestand en het dwong de organisatie van de Formule E al tot het uitstellen van de race in het Chinese Sanya.

NIO 333 heeft geen coronavirus-gevallen

Het Britse NIO 333, dat via haar voormalige (Chinese) eigenaren leunt op een aantal Chinese medewerkers, zegt dat de medewerkers vooralsnog volledig fit zijn. Na de recente ePrix in het Chileense Santiago keerden zij terug naar Shanghai, waar zij meededen aan vieringen van het Chinese Nieuwjaar. Vooralsnog is geen van hen ziek geworden, zo benadrukt het statement van NIO 333.

"Alle Chinese medewerkers van het NIO 333 Formule E-team hebben het traditionele Chinese Nieuwjaar in China gevierd, na terugkomst van de ePrix van Santiago. Alle teamleden zijn thuis in Shanghai gebleven tijdens de verplichte vrije dagen, wat in overeenstemming is met het advies van de overheid omtrent de uitbraak van het coronavirus."