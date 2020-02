Bent Viscaal stapt voor tweede F3-seizoen over naar MP Motorsport

Bent Viscaal blijft komend seizoen in de FIA Formule 3. De 20-jarige Nederlander stapt voor het nieuwe seizoen over van HWA Racelab naar MP Motorsport, waarmee hij een Nederlandse alliantie vormt.

Vorig jaar debuteerde Viscaal in de FIA Formule 3 met HWA Racelab, nadat hij in 2018 tweede werd in het Euroformula Open Championship. Bij het Duitse team scoorde de coureur uit Albergen 10 punten, die hij allemaal scoorde in de hoofdrace op Paul Ricard. Desondanks heeft de Nederlander MP Motorsport overtuigd om een nieuwe samenwerking aan te gaan.

"Het is fijn om terug te keren op het oude nest voor mijn tweede seizoen in de FIA Formule 3", vertelt Viscaal. "MP Motorsport deed het vorig jaar goed in het kampioenschap, wat uitmondde in die spectaculaire overwinning op Macau. Ik mik erop deze trend voort te zetten met het team en ik kan niet wachten om te beginnen met de eerste test."

Viscaal werkte in 2017 al samen met MP Motorsport. Destijds maakte de coureur zijn debuut in de autosport, nadat hij een succesvolle carrière in de karts achter de rug had. Viscaal richtte zich op het Spaanse F4-kampioenschap en het Noord-Europese F4-kampioenschap. In beide series legde Viscaal beslag op de tweede positie in de eindstand, met in totaal acht overwinningen en 21 podiumplaatsen in 40 races.

"Ik wil tegen Bent zeggen: welkom thuis!" aldus teammanager Sander Dorsman. "In 2017 hebben we samen prachtige resultaten geboekt in de Formule 4. In 2020 is het ons plan om net zo voortvarend voor de dag te komen als in ons eerste jaar van samenwerking. We kijken ernaar uit om weer een seizoen met Bent op te trekken."