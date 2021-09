Daruvala wint tweede sprintrace op Monza, Viscaal pakt eerste podium

Jehan Daruvala heeft na een tweede en derde plaats eerder in het seizoen, nu ook een overwinning achter zijn naam gezet. De Indiër in dienst van Carlin verschalkte bij de start David Beckmann en kon onbedreigd naar de zege rijden. Het is de tweede F2-winst uit zijn carrière.

Bent Viscaal, die begon op P4, pakt de tweede plaats en zijn allereerste podium in de F2. Lange tijd reed de Trident-coureur in het spoor van Beckmann. Twee ronden voor het einde bezweek de Duitser onder de druk en schoot door bij de eerste chicane. Viscaal profiteerde en stond daarna zijn P2 niet meer af.

Beckmann viel verder terug naar achteren door zijn uitstapje. Robert Shwartzman pakt hierdoor het eerste podium van dit weekend. De Rus kwam in de eerste sprintrace ook als derde over de meet, maar werd door een straf naar achteren geworpen.

In de stand staat Oscar Piastri, die 7de werd plus snelste ronde scoorde, bovenaan met 124 punten. Gianyu Zhou scoorde een punt en volgt met 116 punten. Nummer drie Shwartzman loopt iets in op de koplopers en heeft 105 punten.

Zondag is de hoofdrace om 10.20 uur Nederlandse tijd. Daarin krijgt de top tien punten met dezelfde puntentelling als de Formule 1. In de hoofdrace staat Piastri op pole vanwege zijn snelste tijd in de kwalificatie van de vrijdag.