Zandvoort opgenomen op Formule 2-kalender voor 2020

De Formule 2 heeft de kalender voor het seizoen 2020 onthuld. Op de kalender is geen plaats meer voor Paul Ricard, terwijl Circuit Zandvoort wel een plekje op de kalender gekregen heeft.

GPToday.net wist eerder dit jaar al te melden dat Zandvoort waarschijnlijk een plaats zou krijgen op de kalenders van de Formule 2 en Formule 3 en nu is van eerstgenoemde dus een bevestiging binnengekomen. De laatste opstap richting de Formule 1 zal in 2020 de tweede ronde van het kampioenschap organiseren, ruim een maand na de seizoensopening in Bahrein.

In mei kondigde de Formule 1 ook al aan dat het per 2020 terug zou keren op Circuit Zandvoort en dat gaat in het weekend van 1 tot 3 mei gebeuren. In datzelfde weekend zullen de Formule 2-coureurs ook op het circuit te gast zijn. Ondanks de komst van Zandvoort zal de kalender van de F2 uit twaalf races blijven bestaan: na twee edities komt er een einde aan het raceweekend op Paul Ricard.

"Volgend seizoen bestaat onze kalender wederom uit twaalf races, die allemaal onderdeel zijn van Grand Prix-weekends", vertelde Formule 2-CEO Bruno Michel over de kalender van 2020. "We hebben hetzelfde aantal races als de afgelopen twee jaar, omdat we de juiste balans tussen Europese races en overzeese raceweekenden gevonden hebben."

"Ik kan bevestigen dat de meeste circuits graag een Formule 2-race erbij hadden willen, maar zoals altijd willen we ervoor zorgen dat ons kampioenschap betaalbaar blijft. Dat doen we door de kosten binnen de perken te houden en daarom houden we het aantal evenementen op twaalf."

Formule 2-kalender 2020*

Date Venue 20 - 22 maart Bahrain 01 - 03 mei The Netherlands 08 - 10 mei Spain 21 - 23 mei Monaco 05 - 07 juni Azerbaijan 03 - 05 juli Austria 17 - 19 juli Great Britain 31 juli - 02 augustus Hungary 28 - 30 augustus Belgium 04 - 06 september Italy 25 - 27 september Russia 27 - 29 november Abu Dhabi

*Goedgekeurd door het WMSC