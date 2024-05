Ford ziet komst Andretti en General Motors wel zitten

Ook in Monaco gaat het dit weekend weer veelvuldig over de plannen van Andretti-Cadillac om de Formule 1 te betreden. De FOM lijkt nog altijd tegen te zijn, maar er zijn ook voorstanders. Bij aanstaand Red Bull-partner Ford staan ze wel open voor de komst van Andretti en General Motors.

De plannen van Andretti zien er indrukwekkend uit. De Amerikanen nemen de Formule 1 zeer serieus, en ze willen met fabrieksmotoren gaan rijden. Ze sloten een deal met General Motors om in de toekomst met Cadillac-motoren te gaan rijden. De FOM keurde de plannen echter af, maar ze lieten de deur wel op een kier staan voor als General Motors in staat is om Andretti te voorzien van krachtbronnen.

Ford gaat vanaf 2026 al deelnemen aan de Formule 1. De Amerikaanse autogigant gaat samen met Red Bull motoren ontwikkelen, en de voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. Ford Performance-kopstuk Mark Rushbrook laat aan The Associated Press weten dat hij de komst van Andretti en GM wel ziet zitten: "We gaan racen tegen andere fabrikanten, en er zijn al veel fabrikanten in de Formule 1, maar we staan zeker open voor General Motors in de sport. Ze hebben de mogelijkheid om de sport te betreden als fabrikant terwijl ze onafhankelijk zijn van een team. Ze kunnen met alle tien de huidige teams een deal sluiten. We staan zeker voor ze open, en zeker ook voor Andretti. We hebben niets tegen ze."