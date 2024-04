'Red Bull introduceert nieuwe vloer in Japan'

Het team van Red Bull Racing gaat aankomend weekend in Japan weer op jacht naar de zege. De Oostenrijkse renstal zal op het circuit van Suzuka gaan rijden met een aantal flinke updates. Het lijkt er echter niet op dat ze hier al gaan rijden met een zeropod-design.

Red Bull is op een sterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. In Australië viel Verstappen al vroeg uit met remproblemen waardoor de zege ging naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. De verwachtingen voor de Japanse Grand Prix zijn hoog, want het circuit van Suzuka past goed bij de wagen van Red Bull.

Eerder werd al bekend dat Red Bull in Japan nieuwe updates zou gaan introduceren. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.Uno komt Red Bull in Suzuka niet met een zeropod-design, zoals eerder werd gesuggereerd. Het Italiaanse medium meldt dat het updatepakket niet kan worden omschreven als 'klein'. Red Bull zal meerdere nieuwe onderdelen gaan introduceren waaronder een nieuwe vloer. Hiermee kunnen ze stappen gaan zetten, want concurrent Ferrari komt pas later in het seizoen met een nieuwe vloer. Red Bull kan aankomend weekend dus een grote slag gaan slaan, als de updates werken.