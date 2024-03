Formule 1 wil dat coureurs 'superhelden' zijn bij 2026-regels

In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. De motorregels worden volledig over de kop gegooid en ook de aerodynamische regels zullen sterk worden aangepast. Volgens Pat Symonds zullen de nieuwe motoren meer dan 1000 pk gaan leveren.

De nieuwe regels gaan pas over twee jaar gelden, maar de meeste teams zijn er nu al hard mee bezig. De motoren zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek en deze regels hebben de aandacht getrokken van Audi, Honda en Ford. Maar niet iedereen was tevreden, want veel teams vrezen dat de auto's zwaarder gaan worden en dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld de topsnelheid.

1000 pk

Volgens de technisch directeur van de Formule 1 Pat Symonds, is deze angst niet gegrond. De ervaren Symonds legt in de podcast 'Beyond the Grid' uit hoe de plannen ervoor staan: "De auto's zullen met elektrisch vermogen 900 pk gaan leveren. We zullen met de auto's voor 2026 boven de 1000 pk gaan zitten, want we willen meer vermogen via de elektromotor. Op dit moment is er nog geen sprake van turbo lag bij deze auto's omdat we een elektrische motor op de turbo hebben. Maar turbo lag, is ook niet meer zoals het vroeger was."

Superhelden

Volgens Symonds wordt er ook gekeken naar het gewicht van de auto en de hoeveelheid downforce. Het is het plan om het downforceniveau van de auto's te verminderen, op deze manier moet ook het gewicht wordt verminderd. Symonds: "Een van de redenen waarom de auto's nu zo zwaar zijn, is omdat ze met veel belasting te maken krijgen, dus ze glijden een beetje meer. Er komt ook iets meer nadruk op de coureurs te liggen en dat is belangrijk. De coureurs zijn de helden. Ze zijn de superhelden die we willen promoten. Wat dat betreft gaan de zaken de goede kant op."