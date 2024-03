Red Bull trots op R20: "Laatste echt gok die je kan nemen"

Het team van Red Bull Racing is ijzersterk aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal heeft met Max Verstappen de eerste twee races van het seizoen gewonnen en de voorsprong is zeer fors. De nieuwe RB20 ziet er anders uit dan zijn voorgangers en volgens Paul Monaghan is dat logisch.

Red Bull was ook vorig jaar extreem dominant in de Formule 1. Veel andere teams keken naar het design van de RB19 en dit jaar staan er veel Red Bull-clones op de grid. Het is dan ook extra opvallend dat Red Bull er zelf voor heeft gekozen om volledig een andere richting op te gaan met het design. De nieuwe RB20 ziet er op veel punten anders uit dan vorig jaar en dat lijkt dus te werken.

Chief Engineer Paul Monaghan is in ieder geval tevreden met de stappen die zijn team heeft gezet. Monaghan vindt het logisch dat zijn team een volledig andere richting op is gegaan. Bij Motorsport.com legt hij dat uit: "Als wij ervoor kiezen om grote veranderingen door te voeren, dan hebben we ook gelijk meer beschikbare opties. Dat speelde wel een rol in de keuze om alles meer om te gooien. Dit is waarschijnlijk de laatste echte gok die je kan nemen, want in 2025 zullen we al naar de auto van 2026 kijken."