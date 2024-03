VCARB kondigt gedeeltelijke verhuizing naar Milton Keynes aan

Het is geen geheim dat Red Bull-teams Red Bull Racing en Visa Cash App RB nauwer met elkaar gaan samenwerken. VCARB-teambaas Laurent Mekies bevestigt nu dat de aerodynamica afdeling van zijn team snel zal gaan verhuizen naar Milton Keynes, de standplaats van Red Bull Racing.

De nauwere samenwerking tussen Red Bull en VCARB zorgde in de afgelopen maanden voor veel discussie. Bij de twee teams trok men zich daar helemaal niets van aan. Het was al duidelijk dat er een verhuizing zou gaan plaatsvinden, maar de details daarover bleven geruime tijd onduidelijk. Nu komt er toch meer duidelijkheid, maar een volledige verhuizing zal zeker nog niet aan de orde zijn.

VCARB-teambaas Laurent Mekies is daar duidelijk over. Hij stelt dat het hoofdkwartier gewoon blijft waar het nu is, namelijk in het Italiaanse Faenza. De aerodynamica-afdeling zal gaan verhuizen naar Milton Keynes, zo legt Mekies uit aan de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Ik wil direct duidelijk maken dat wij geen ingenieurs hebben gevraagd om naar Engeland te gaan verhuizen. Faenza is de historische thuishaven van het team en het is een relatief moderne faciliteit, waar we recentelijk nog veel in hebben geïnvesteerd. We hebben daar goede productiemiddelen en een groot deel van ons ontwerpkantoor zit daar."