Mercedes gaat experimenteren in Australië

Het team van Mercedes is niet op de gewenste manier aan het huidige seizoen gewonnen. In de eerste twee races bleven George Russell en Lewis Hamilton achter op de concurrentie. Andrew Shovlin geeft dan ook aan dat Mercedes wat experimenten moet gaan uitvoeren in de zoektocht naar performance.

Mercedes gooide voor dit jaar het concept volledig om. Met deze drastische ingreep hoopte het team echt mee te kunnen doen om de prijzen. Na twee seizoenen vol mindere resultaten, hoopten ze dit jaar echt de aanval te kunnen openen op Red Bull Racing. In Bahrein en Saoedi-Arabië lukte dat nog niet en de onvrede was duidelijk zichtbaar. De wagens hobbelden weer veel en bij Mercedes zoekt men naar oplossingen.

Trackside Engineering Director Andrew Shovlin geeft aan dat het Saoedische Grand Prix-weekend wel iets positiefs heeft opgeleverd. In de debrief op YouTube legt hij uit dat Mercedes veel goede data tot hun beschikking heeft: "We kijken ook naar de data van de race in Bahrein en de testdagen en dan komen we wel met een plan voor hoe we de vrije trainingen in Melbourne gaan benaderen. Dat baseren we dus niet alleen op de resultaten in Jeddah. Er wordt op de aero-afdeling hard gewerkt, evenals op de vehicle dynamics-afdeling. We proberen wat experimenten te bedenken die ons hopelijk een richting geven die goed is voor de prestaties."