Dag 1 in Saoedi-Arabië: Ladies First

Gisteren werden de eerste twee vrije trainingen in Saoedi-Arabië verreden. De coureurs zorgden voor veel chaos, maar de aandacht ging toch weer vooral uit naar andere zaken. In Jeddah speelden de vrouwen op en naast de baan voor veel aandacht, dat zorgde voor een opvallende situatie.

In Saoedi-Arabië ging er op de eerste dag van het raceweekend opvallend veel aandacht uit naar de F1 Academy. Deze klasse voor enkel vrouwelijke coureurs werd vorig jaar in het leven geroepen, maar maakt sinds dit seizoen deel uit van het voorprogramma van de Formule 1. In Jeddah rijden ze dit weekend voor het eerst rondom de Formule 1-sessies en alle teams toonden hun betrokkenheid.

Die betrokkenheid is niet heel vreemd, want alle Formule 1-teams moeten dit jaar verplicht minimaal één coureur steunen in de F1 Academy. Sommige teams doen dit met meer inzet dan anderen. Aston Martin zet Tina Hausmann veelvuldig in de spotlights, Red Bull gebruikt Emely de Heus als het uithangbord van de samenwerking met Ford en Toto Wolff kwam hoogstpersoonlijk polshoogte nemen bij Mercedes-protegé Doriane Pin.

Block

Pin is dan ook gelijk de enige coureur waarvan men echt iets verwacht. De Française maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de enduranceracerij en vanwege haar banden met Prema verwacht men eigenlijk wel dat ze ooit een kans gaat krijgen in een hogere opstapklasse. Het is dan ook niet vreemd dat Mercedes voor haar heeft gekozen. De Duitse renstal blijft zich inzetten voor diversiteit en het aantrekken van een succesvolle vrouwelijke coureur, past mooi in dat plaatje.

Het team van Williams koos voor een heel andere koers, door Lia Block de kans te geven. De Amerikaanse is de dochter van de veel te vroeg overleden Ken Block en ze had tot deze week nog nooit in een wagen gereden die niet bedoeld was voor rally's. Het geeft dan ook direct dat de klasse soms meer als een soort reclamezuil wordt gezien, want de kans is klein dat één van de vijftien dames over een paar jaar in de Formule 1 rijdt.

Schorsing

Terwijl de jonge vrouwelijke coureurs op een positieve manier in de spotlights werden gezet, ging het licht niet branden bij Red Bull. De vrouw die een klacht had ingediend tegen teambaas Christian Horner, is volgens meerdere media geschorst door Red Bull. De reden is onbekend en dat zorgde voor nog meer speculatie. Horner wilde niets zeggen en op sociale media regende het woedende reacties. De geschorste werkneemster kreeg veel steun en veel toonaangevende fanaccounts deelden oproepen en initiatieven over #MeToo en vrouwenrechten.

VCARB

Om de zaak nog pijnlijker te maken, besloot Red Bulls zusterteam VCARB de livery aan te passen voor dit weekend. Ze rijden namelijk met alle namen van de vrouwelijke werknemers op de baan, omdat het dit weekend weer internationale vrouwendag is. Dat er bij grote broer Red Bull een vreemde sfeer heerst na de klacht van een vrouwelijke werknemer, was men daar klaarblijkelijk ontgaan. Alle teams vinden het belangrijk om vrouwen meer kansen te geven in de Formule 1, maar in Saoedi-Arabië speelden twee uitersten dus de hoofdrol.