Ford maakt einde aan geruchten met Red Bull-livery

In de afgelopen week ontstond er onzekerheid over de toekomstige samenwerking tussen Red Bull Racing en Ford. De onrust rondom Christian Horner zorgde voor geruchten over Ford dat een uitweg uit de samenwerking zocht. In Saoedi-Arabië hebben ze die geruchten op een opvallende manier de kop ingedrukt.

Dit weekend rijdt de F1 Academy voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1. Red Bull steunt hier drie vrouwelijke coureurs, waaronder de Nederlandse Emely de Heus. Tijdens de eerste F1 Academy-sessie viel op dat De Heus reed met een Red Bull-livery die was voorzien van de logo's van Ford. De Amerikaanse autobouwer geeft aan dat ze toegewijd zijn aan het promoten van kansen voor vrouwen in de autosport.