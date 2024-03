Wat doet het weer in Saoedi-Arabië?

Aankomend weekend wordt de Grand Prix van Saoedi-Arabië verreden op het Jeddah Corniche Circuit. De verwachtingen van de race zijn hoog, want de baan zorgt altijd voor spektakel. De teams en coureurs zullen wel rekening moeten houden met het weer, want het kan flink warm worden.

Ook in Saoedi-Arabië wordt er weer gewerkt met een afwijkend weekendschema. Op de donderdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden, op vrijdag rijden de coureurs eerst de derde vrije training en de kwalificatie en op de zaterdag wordt dan de Grand Prix verreden. Tijdens de eerste vrije training staat de zon nog hoog aan de hemel en wordt het ongeveer 30 graden Celsius, tijdens de tweede vrije training brandt het kunstlicht en wordt het 24 graden Celsius.

Op de vrijdag wordt de derde vrije training weer verreden in de middag, wat betekent dat het weer zeer warm zal zijn in Jeddah. Ook nu wordt het ongeveer 30 graden Celsius, tijdens de kwalificatie is de zon allang weer onder gegaan en dat betekent dat het weer flink wat koeler gaat worden. Het zal ook nu ongeveer 24 graden Celsius gaan worden, de wind zal geen rol gaan spelen. Tijdens de race op zaterdag zal het ongeveer 25 graden Celsius zijn.