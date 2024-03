'Technische kopstukken vertrekken bij Alpine'

Het team van Alpine beleefde een rampzalig raceweekend in Bahrein. De pace viel enorm tegen, de auto's lijken veel te zwaar te zijn en de prestaties waren zeer slecht. Nu lijkt het er ook nog op dat er nog een groot probleem is, want meerdere kopstukken lijken de deur achter zich te hebben dichtgetrokken.

Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly kenden een zeer slechte Grand Prix op het circuit van Sakhir. Ze kwamen op de teleurstellende zeventiende en achttiende plaats over de streep. Het past in de tegenvallende trend van de afgelopen maanden binnen het team. Meerdere kopstukken werden ontslagen, ze konden niet de weg omhoog inzetten en ze ontvingen ook nog eens veel kritiek op hun livery.

Nu lijkt het er ook nog op dat ze kampen met een personeelsprobleem. Meerdere technische kopstukken lijken te zijn vertrokken. Volgens Motorsport.com hebben technisch directeur Mat Harman en head of aerodynamics Dirk de Beer hun ontslag aangeboden bij Alpine. Het medium meldt dat Harman en De Beer vorige maand, voordat ze afreisden naar Bahrein, bekend hebben gemaakt dat ze gaan vertrekken. Het lijkt er op dat ze nog niet op gardening leave gaan en dat ze voorlopig door blijven werken. Harman zat dan ook aan de pitmuur in Bahrein.