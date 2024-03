Dag twee in Bahrein: Franse tragedie

Gisteren werd op het circuit van Sakhir in Bahrein de eerste kwalificatie van het jaar afgewerkt. De wereld kon voor het eerst zien hoe de verhoudingen ongeveer liggen. De verschillen vooraan het veld waren verrassend klein en het team van Alpine zakte door het ijs. De Franse renstal beleeft zware tijden.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat het team van Alpine niet goed uit de startblokken zou vliegen. Niemand had echter verwacht dat het zó slecht zou gaan. Esteban Ocon en Pierre Gasly kwalificeerden ze als negentiende en twintigste. Hun achterstand was fors en het zelfvertrouwen leek broos. Het was een harde klap voor het team dat al veel langer met problemen kampt.

Degradatieklasse

Na afloop van de testweek wist men bij Alpine ook wel dat ze niet om het podium zouden gaan strijden. Al snel lekte er echter het één en ander uit over de nieuwe Alpine-bolide. De wagen zou te zwaar zijn en dat leverde het team een behoorlijk performance-probleem op. Tijdens de kwalificatie in Bahrein leek dat de auto inderdaad een groot drama is. Ocon en Gasly vormden een klasse apart, maar dan wel een soort degradatieklasse.

Ocon probeerde de moed er nog enigszins in te houden. Tijdens zijn outlap sprak hij bemoedigde woorden naar zijn team over de boordradio: "Dit is nog maar de eerste race! We gaan gewoon door, we blijven pushen! Morgen is er een race en ik heb alle vertrouwen in jullie!" Het waren mooie woorden, maar Ocon zal ook wel weten dat de problemen veel verder gaan bij Alpine.

Bestuurlijke problemen

Het team kampt al geruime tijd met bestuurlijke problemen. Vorig jaar werden meerdere kopstukken de deur gewezen op een nogal ongemakkelijke manier. Teambaas Otmar Szafnauer en Alan Permane moesten het team verlaten, maar ze mochten nog wel het Belgische Grand Prix-weekend afmaken. Szafnauer werd opgevolgd door Bruno Famin. De Fransman zou gaan fungeren als interim teambaas, maar begin dit jaar maakte Alpine bekend dat Famin gewoon teambaas blijft. Het nieuws sneeuwde totaal onder.

Roze

Daarnaast zorgde Alpine ook voor verdeeldheid onder de fans. Tijdens de wintermaanden hintte het team op sociale media op een spectaculaire camouflage-kleurstelling. Niets bleek echter minder waar, want de auto is vrijwel helemaal zwart. De reden hierachter is simpel, want Alpine wil gewicht sparen. Het was dan ook redelijk bijzonder dat Alpine aankondigde dat ze met een roze livery rijden in Bahrein. De roze accenten zijn echter alleen een beetje te zien op de neus. Ging dan alles mis bij Alpine? Nee, in Qatar bevonden de nieuwe Hypercars zich in het middenveld.