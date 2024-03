Toch een evolutie bij Red Bull? "Zou onverstandig zijn"

De RB20 van Red Bull Racing is een echte eyecatcher in Bahrein. De bolide ziet er enorm anders uit dan vorig jaar en de verwachtingen zijn dan ook zeer hoog. Bij Red Bull verschillen de meningen over de wagen, want Paul Monaghan wil de auto geen revolutie noemen.

De RB20 was gisteren voor het eerst op de baan te bewonderen tijdens een competitieve sessie. In de vrije trainingen zorgden de wagen weer voor veel interesse. De auto ziet er visueel immers zeer anders uit dan vorig jaar, terwijl veel teams er dit jaar voor hebben gekozen om elementen van de RB19 te kopiëren. Red Bull zou op hun beurt dan weer wat zaken hebben overgenomen van de bolide van Mercedes van vorig jaar.

Evolutie

Red Bull-adviseur Helmut Marko had het eerder deze week nog over een soort revolutie. De meningen zijn echter verdeeld, want Chief Engineer Paul Monaghan spreekt bij de internationale media over iets anders: "Ik denk niet dat dat de nieuwe auto meer is dan een evolutie. De visuele omvang van deze evolutie is niet per se een indicatie van wat we hebben bereikt als het om rondetijden gaat. Je moet de bolide wel stabiel maken. Het heeft geen zin om een auto te produceren die goed is op één aspect van het circuit."

Onverstandig

Volgens Monaghan zou het onverstandig zijn als Red Bull te veel af zou wijken van de succesvolle RB19 van vorig jaar. Hij legt dit uit: "Als ik het mij goed herinner, hadden we vorig jaar een goede auto. Het is onverstandig om daar ver vanaf te wijken en een groot risico te nemen. Het is in de basis juist om op de vorige auto verder te bouwen, als je er tenminste genoeg in kan stoppen om de concurrentie ver voor te blijven. Dat gaan we vrijdag en zaterdag zien."