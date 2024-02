Vertrouwen bij Mercedes: "Beter dan twaalf maanden geleden"

Het team van Mercedes hoopt dit jaar de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull Racing. In de afgelopen twee seizoenen vielen de resultaten van Mercedes flink tegen, maar daar willen ze nu verandering in gaan brengen. Volgens Andrew Shovlin is het gevoel beter dan twaalf maanden geleden.

Mercedes kende vorige week een aantal goede testdagen in Bahrein. Lewis Hamilton en George Russell reden veel rondjes, maar hun tijden waren niet razendsnel. Dat zegt echter niets, want niemand weet af de teams aan het sandbaggen waren. Aankomend weekend zal blijken hoe de verhoudingen echt liggen. Bij Mercedes denken ze in ieder geval dat ze wel een aantal stappen hebben gezet.

Trackside Engineering Director Andrew Shovlin heeft in ieder geval een goed gevoel overgehouden aan de testdagen. In een persbericht klinkt hij hoopvol: "We hebben goede stappen gezet in het proces van het begrijpen van de auto. In de aankomende dagen moeten we het beste pakket gaan samenstellen voor het raceweekend. Het is nooit makkelijk om voorspellingen over de pace te doen aan de hand van de testdagen, alle teams zijn in staat om dit soort dingen goed te verbergen. Het is wel duidelijk dat we ons in een veel betere positie bevinden dan twaalf maanden geleden."