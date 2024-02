Ferrari kiest expres voor andere richting dan Red Bull

Het team van Red Bull Racing kan aankomend seizoen veel tegenstand gaan verwachten. Meerdere teams willen de aanval gaan openen op de Oostenrijkse constructeurskampioen. Ook het team van Ferrari barst van de ambities, maar ze kiezen voor een andere richting dan Red Bull.

Red Bull heeft sinds 2022 de touwtjes in handen in de Formule 1. In dat jaar gingen er nieuwe reglementen gelden in de sport en Red Bull heeft die het best begrepen. Ze wonnen een enorm aantal races en vorig jaar werden ze slechts één keer verslagen. Max Verstappen werd met twee vingers in zijn neus wereldkampioen en het is de algehele verwachting dat hij deze titel dit jaar weer gaat prolongeren.

Eigen richting

Veel teams kijken naar het design van Red Bull. Het team van Ferrari heeft in de winter veel veranderingen doorgevoerd, maar ze kijken niet veel naar Red Bull. Technisch directeur Enrico Cardile legt het uit aan de internationale media: "We hebben zeker weten onze eigen richting gekozen. We hebben vorig jaar veel tijd gestoken in het beter begrijpen van de driveability van onze auto en wat dat betekende voor de vormgeving van onze aerodynamica. Op die manier hebben we onze eigen richting gekozen."

Focus

Cardile wil zich in eerste instantie vooral focussen op de prestaties van Ferrari. Hij weet niet wat men bij Red Bull van plan is, maar daar ligt zijn focus nu dan ook niet op: "Ik kan niet zeggen welke doelen Red Bull zichzelf heeft gesteld of waar ze in de toekomst naartoe willen gaan. Als ze zo'n doel hebben gevonden, dan onderzoeken we natuurlijk de verschillende opties. We vinden dat dit de beste manier is om onze doelen te bereiken."