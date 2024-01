Ferrari onthult naam van nieuwe uitdager

Het team van Ferrari heeft een belangrijke stap gezet voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Italiaanse renstal heeft vandaag een belangrijk nieuwtje bekend gemaakt. Ferrari heeft namelijk gedeeld hoe de auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz aankomend seizoen heet.

Leclerc en Sainz gaan aankomend seizoen rijden in de Ferrari SF-24. In de afgelopen maanden werd er een codenaam gebruikt om de auto aan te duiden. Nu heeft de Italiaanse renstal bekend gemaakt dat de SF-24 de opvolger is van de SF-23 van afgelopen jaar. Volgens Ferrari staat de 'SF' voor Scuderia Ferrari. Het getal 24 verwijst vanzelfsprekend naar het jaar 2024, deze manier van naam geven werd in 2015 voor het eerst geïntroduceerd door Ferrari.