Haas onthult nieuwe VF24 op 2 februari

Het team van Haas heeft als laatste renstal onthult wanneer ze hun nieuwe auto aan het publiek gaan laten zien. De Amerikaanse renstal kende een roerige winterstop, maar toch zullen ze als eerste het doek gaan trekken van hun nieuwe bolide. Op 2 februari krijgt de wereld de VF24 te zien.

Haas zal over precies een week de wagen gaan laten zien, daarna zullen ze nog twee shakedowns gaan uitvoeren voordat de wintertest gaat plaatsvinden. In het voorgaande jaar hield Haas geen uitgebreide launch, toen deelden ze slechts een aantal foto's van de wagen online. De VF24 wordt de eerste wagen onder de nieuwe teambaas Ayao Komatsu, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen zijn nog steeds de coureurs.

