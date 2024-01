'Ferrari kiest voor flink versoberde presentatie nieuwe auto'

Het team van Ferrari wordt gezien als één van de uitdagers van Red Bull Racing voor het aankomende seizoen. De Italiaanse renstal is hard bezig met de voorbereidingen en ze willen zich dit jaar volledig gaan focussen op de prestaties. Het lijkt er op dat ze daarom voor een sobere launch kiezen.

Ferrari kon vorig jaar op veel complimenten rekenen met een zeer spectaculaire launch van hun nieuwe auto. Veel teams kozen voor een normale prestatie op een circuit of in de fabriek, maar Ferrari pakte het anders aan. Ze hadden een groep fans uitgenodigd en coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz namen direct plaats in de cockpit. Op het eigen testcircuit van Fiorano reden ze dan ook gelijk een aantal rondjes.

Het was een mooi spektakel, maar het lijkt slechts een eenmalige actie te zijn geweest. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com pakt Ferrari het dit jaar iets anders aan. Volgens het medium werden er vorig jaar hoge verwachtingen gecreëerd en dat willen ze dit jaar voorkomen. Dit keer zal er op 13 februari een presentatie achter gesloten duren worden gehouden. De auto zal met een sobere presentatie worden onthuld en er zal vermoedelijk geen publiek en geen pers aanwezig zijn bij het moment.