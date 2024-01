Deels Nederlandse Weug vertegenwoordigt Ferrari in F1 Academy

Ook het team van Ferrari heeft bekend gemaakt welke coureur ze aankomend seizoen gaan steunen in de F1 Academy. De legendarische Italiaanse renstal heeft gekozen voor een coureur uit eigen stal. Ze gaan namelijk de deels Nederlandse Maya Weug inzetten.

Weug is al geruime tijd onderdeel van de Ferrari Driver Academy. Vorig jaar reed ze in het Formula Regional European Championship waar ze het seizoen afsloot op de zeventiende plaats. Weug zal in de kleuren van Ferrari gaan rijden voor het team van Prema. Ze wordt daar de teamgenote van Tina Hausmann (Aston Martin) en Doriane Pin (Mercedes). Weug zal waarschijnlijk onder de Nederlandse vlag gaan rijden, maar ze kan ook kiezen voor de Belgische of de Spaanse nationaliteit. Ze is geboren in Spanje, maar ze heeft een Nederlandse vader en een Belgische moeder.