Mercedes krijgt goedkeuring voor grote verbouwplannen

Het team van Mercedes doet er alles aan om in de toekomst weer te kunnen winnen. Ze willen alles verbeteren en ook hun hoofdkwartier moet een metamorfose ondergaan. Ze willen hun fabriek in Brackley gaan uitbreiden, maar de lokale bevolking zit daar niet op te wachten. Toch heeft Mercedes nu groen licht gekregen.

Mercedes is al geruime tijd gevestigd in de Britse plaats Brackley. De fabriek en het hoofdkwartier bevinden zich hier en al het personeel is er dag en nacht bezig met de jacht op successen. Ze beschikken al over goede faciliteiten, maar toch willen ze nu stappen gaan zetten. Mercedes wil al geruime tijd gaan verbouwen, maar lokale ondernemers zaten daar helemaal niet op te wachten.

Ze vrezen namelijk voor files als Mercedes daadwerkelijk gaat uitbreiden. Toch heeft de West Northamptonshire Council de plannen van de uitbreiding nu goedgekeurd. Dat betekent dus dat Mercedes mag gaan beginnen met het verbeteren van de campus. Momenteel werken er ongeveer 1400 mensen op de fabriek in Brackley en het is de bedoeling dat er door de uitbreiding straks 1900 mensen kunnen werken. Mercedes heeft overigens ook een fabriek in Brixworth, maar daar worden de motoren gebouwd. Vooralsnog zijn daar geen uitbreidingsplannen.