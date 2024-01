'Technisch directeur verlaat Haas na meningsverschil'

Het lijkt er op dat het team van Haas een flinke tegenslag heeft gekregen in aanloop naar het nieuwe seizoen. De Amerikaanse renstal is hard bezig met de voorbereiding op het aanstaande seizoen, maar waarschijnlijk moeten ze dat wel gaan doen zonder technisch directeur Simone Resta.

Resta werkte sinds 2021 voor het team van Haas. De Italiaan kwam over van het team van Ferrari, hij werd aangesteld om Haas te helpen om de Ferrari-krachtbronnen goed onder de knie te krijgen. Haas kende vorig jaar een tegenvallend seizoen waarin ze met veel problemen kampten. Resta bleef op de achtergrond en hij verscheen amper in het nieuws, nu lijkt het er dan ook op dat hij is vertrokken bij de Amerikaanse renstal.

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt namelijk dat Resta is vertrokken bij het team van Haas. De technisch directeur kampte volgens het medium met motivatieproblemen. Volgens het bericht zou hij tevens een meningsverschil hebben met Haas-eigenaar Gene Haas. De Amerikaan wilde naar verluidt het design van Red Bull Racing gaan volgen, maar Resta zou daar anders overdenken. Haas reed in de afgelopen jaren met een auto die meer weg had van de Ferrari-bolides. Het is nog niet duidelijk wat Resta nu gaat doen.