'Aston Martin onthult nieuwe auto op 12 februari'

Eind volgende maand gaat het nieuwe Formule 1-seizoen officieel van start met de testdagen in Bahrein. Voor die tijd zullen alle teams hun nieuwe auto aan de buitenwereld gaan tonen. Veel data zijn nog onbekend, maar het lijkt er op dat de dag waarop Aston Martin hun nieuwe bolide toont, nu is uitgelekt.

Slechts een handjevol teams heeft bekend gemaakt wanneer ze hun nieuwe auto aan de buitenwereld gaan tonen. Ferrari deelde al vroeg wanneer ze de nieuwe auto gaan onthullen en van McLaren en Mercedes lekte er eerder ook al iets uit. Williams en Stake F1 Team (Sauber) deelde eerder al dat ze hun nieuwe wagen op vijf februari aan de rest van de wereld gaan tonen, over iets meer dan een maand dus.

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt nu dat de onthullingsdatum van Aston Martin ook al is uitgelekt. Volgens het medium wordt de nieuwe wagen van Fernando Alonso en Lance Stroll op 12 februari onthuld. Waar dit gaat gebeuren en of er direct een shakedown zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Aston Martin rijdt aankomend seizoen met een andere titelsponsor, aangezien Aramco nu de enige sponsornaam in de teamnaam is. Of dit ook invloed gaat hebben op de livery, is nog niet duidelijk.