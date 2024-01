Nieuwe technische kopstukken begonnen bij McLaren

Het team van McLaren wil dit jaar goed gaan presteren in de Formule 1. De Britse renstal sloot 2023 met een goed gevoel af en dit jaar willen ze goed starten. Ze hebben een aantal nieuwe namen aangetrokken en die zijn nu officieel aangetreden in hun nieuwe functie.

McLaren kondigde vroeg in 2023 aan dat ze een herstructurering gingen doorvoeren op technisch gebied. Technisch directeur James Key verliet het team en McLaren besloot deze functie in te laten vullen door drie mannen. Maar twee van deze mannen konden nog niet met hun job beginnen. Ze verlieten hun oude werkgevers en ze gingen met gardening leave, gisteren kwam dat echter ten einde.

Dat betekent dat het technisch hart van McLaren nu compleet is. Peter Prodromou krijgt nu gezelschap van Rob Marshall en David Sanchez. Marshall vervulde jarenlang een belangrijke rol binnen het team van Red Bull Racing, begin 2023 vertrok hij bij de Oostenrijkse renstal en nu is hij technisch directeur engineering en design bij McLaren. Sinds gister is hij officieel in dienst bij McLaren. Sanchez komt op zijn beurt over van Ferrari, zijn overstap werd in 2023 breed uitgemeten in de internationale media. Deze drie zullen nu leiding gaan geven aan de technische afdeling van McLaren.