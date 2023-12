Ferrari neemt afscheid van trouwe sponsor

Het team van Ferrari beschikte afgelopen jaar over een breed scala aan sponsoren. Ook aankomend seizoen heeft de Italiaanse renstal weer veel partners. Begin dit jaar kondigden ze al een nieuwe sponsor aan, maar dat gaat nu wel ten koste van een andere sponsor.

Ferrari nam op sociale media namelijk uitgebreid afscheid van Estrella Galicia. Het drankmerk was in de afgelopen drie jaar te zien op de wagens van Carlos Sainz en Charles Leclerc. Begin dit jaar maakte Ferrari echter bekend dat ze vanaf 2024 gaan samenwerken met Asahi Europe, de eigenaar van biermerk Peroni. Aangezien het twee spelers op dezelfde markt zijn, heeft Ferrari afscheid genomen van Estrella. Volgens meerdere geruchten vertrekt Estrella mogelijk naar Aston Martin.

